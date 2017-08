Az Ördög a Fehér Városban – Leonardo DiCaprio újra Martin Scorsese-vel készít filmet

Immár a hatodik alkalommal dolgozik közös filmen Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio: ez alkalommal Erik Larson Az Ördög a Fehér Városban magyar címen megjelent regénye kerül a filmvászonra, aminek jogai egy kőkemény licitháborúban kerültek végül a Paramount Pictures-hez. DiCaprio szenvedélyesen vágyik erre a szerepre, már 2011-ben is ő volt a főszereplő-jelölt, pedig akkor még úgy tűnt, a Warner Bros. készítheti el a filmet.

Az 1893-as, Chicagóban megrendezett világkiállítás körül játszódó történet két ember sorsát ötvözi: a világkiállítás zseniális építészéét, aki Amerika helyét akarja biztosítani a világban, és Dr. H.H. Holmes (DiCaprio), egy ravasz és kíméletlen sorozatgyilkosét, aki a kiállítást kihasználva hálózta be áldozatait – sokak szerint egyike volt a Amerika első sorozatgyilkosainak. A főként egyedülálló, fiatal nőkre pályázó sorozatgyilkos áldozatainak számát 27 és 200 között becslik, lakhelyén, egy drogéria feletti átalakított kétszintes épületben pedig gázkamrát, krematóriumot és boncasztalt is találtak. Áldozatait általában kipreparálta, majd maradványaikat eladta különböző orvosi és tudományos célokra. Holmes-t 1894. november 17-én kapták el Bostonban, majd rövid tárgyalást követően fel is akasztották. Saját kérésére testét egy több tonnás betontömbbe temették el

A film feltehetően csak 2017-ben érkezik a mozikba.