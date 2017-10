Az elmúlt hetekben elkezdett keringeni egy pletyka amely szerint a hamarosan mozikba kerülő Az igazság Ligája közel 3 órás lesz. A hírek különösebben nem lepődött meg senki, hiszen köztudott volt, hogy rengeteg újraforgatás volt az elmúlt fél évben, ráadásul a Batman Superman ellen is alapvetően 151 perces volt, amit aztán a Blu-ray-en kiadott bővített változatban 181 percre, azaz szintén 3 órára bővítettek.

Az egyetlen gond a pletykákkal, hogy nem feltétlenül bizonyulnak igaznak, és ez most is így történt, több forrásból is megerősítést nyert ugyanis, hogy

Az igazság Ligája hossza 121 perc, azaz szinte kerek 2 óra, tehát az eddigi legrövidebb DCEU filmet láthatjuk majd a mozikban.

Az új fejlemény kicsit kettős érzést kelt bennünk – egyrészt nem baj, a 3 órás filmek tapasztalataink szerint már túl hosszúak ahhoz, végig fenntartsák a figyelmünket és megmaradjon a film dinamikája, másrészt viszont kicsit aggódunk, hogy lesz-e elég idő a 2 órában arra, hogy normálisan bemutassák az új karaktereket és kiteljesedjen a történet.

Reméljük a legjobbakat…