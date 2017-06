A Wonder Woman hétvégéi sikere után végre fellélegezhettek ugyan egy kicsit a DC/Warner berkeiben, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy minden sínen van az DC Univerzum további sorsát illetően.

Az igazi mérföldkő a novemberben érkező Az Igazság Ligája lesz, aminek sikere – vagy bukása – komolyan átformálhatja a stúdió további terveit.

A Forbes magazin egyik cikkében Mark Hughes újságíró, a filmek és azon belül is a képregényadaptációk egyik specialistája egy hosszú cikkben foglalkozott a témával, és a következőre jutott:

“Az igazság az, hogy nagyon sok múlik azon, hogyan végződik a 2017-es év. Mielőtt minden évben több filmet is betervez, a stúdió szeretné látni, hogyan teljesít majd a Wonder Woman (egyelőre minden rendben ezen a fronton), és hogy milyen lesz Az Igazság ligája fogadtatása. Persze lesznek még filmek, ne aggódjatok, de teljesen ésszerűnek tűnik, hogy egy kicsit visszavegyék a gázt, és meggyőződjenek róla, hogy a legjobb úton haladnak”.

Azt, hogy a stúdió tényleg behúzta egy kicsit a féket, mi sem bizonyítja jobban, hogy a 2018-as bemutatótervben egyelőre egyetlen egy film szerepel, az Aquaman. Készülgetnek ugyan a The Flash és a Justice League Dark filmek is, illetve lehet időnként hallani a Gotham City Sirens, Suicide Squad 2, Nightwing, a Batman és Batgirl filmekről is, azonban a legtöbbjük teljesen ismeretlen stádiumában van a fejlesztésnek, valószínűleg arra várva, hogy Az Igazság Ligája a mozikba kerüljön, és stúdió eldöntse, hogyan tovább.

Ha ilyen sok múlik rajta, akkor nem csodálkozunk a töménytelen mennyiségű utóforgatáson sem…