Most már tényleg nagyon közel vagyunk az Az Igazság Ligája november 16-i bemutatójához, ami egyben azt is jelenti, hogy a filmhez kapcsolódó ajándéktárgy-biznisz is lassan éledezni kezd. És ahogy azt sok korábbi esetből megtanultuk, ezek az ajándéktárgyak komoly spoilerveszélyt hordoznak magukban.

Mint például a Titan Books oldalán nemrég megjelent Az Igazság Ligája art book (nem találtam neki frappáns magyar megfelelőt, kommentekben várom a tippeket) amely ugyan december 15. előtt nem fog kijönni, ám már a címlapja is több mint árulkodó:

Batman, Cyborg, The Flash, Wonder Woman, és Aquaman mellett ugyanis Superman is ott figyel a csapat tagjai között.

Mivel a könyv közvetlenül a film eseményei alapján készült, ez csak egyetlen egy dolgot jelenthet: Superman már a kétrészes Az Igazság Ligája film első részében fel fog támadni, szerény tippünk szerint valószínűleg a komoly bajba került csapat segítségére siet valami epikusnak ígérkező jelenetben.

Hogy Superman nem marad sokáig halott, az persze valószínűleg mindenki sejtette, ám a stúdió – eddig egész – remekül őrizte a titkot, hogy már aktuális részben is számíthatunk a visszatérésére.

A Batman Superman ellen – Az igazság hajnala közvetlen folytatásaként készülő Az Igazság Ligája filmben a világ továbbra is próbálja feldolgozni Superman hősi halálát. A történtek hatására szemléletet váltott Bruce Wayne új tervet eszel ki, és a Föld védelmében megpróbál egy metahumánokból összeállított csapatot felállítni, amelynek leendő tagjai Wonder Woman (Gal Gadot), Victor Stone alias Cyborg (Ray Fisher), Barry Allen, azaz Flash (Ezra Miller) és az Atlantiszi harcos király, Arthur Curry(Jason Momoa), akit Aquaman-két ismer meg a világ.

A csapat Steppenwolf-fal fog szembekerülni, aki nem más, mint az intergalaktikus hadúr, Darkseid jobbkeze, és aki azzal van megbízva, hogy kutasson fel néhány, a Földön elrejtette nagyerejű tárgyat.