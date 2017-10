Bár nem akarjuk elkiabálni, úgy tűnik, egy kicsit mintha alábbhagyott volna a Harvey Weinstein ügy kipattanása után megindult gyűlölet és feljelentgető láz, amely tegnap még Ben Affleck-et is berántotta, a felelősség nem csupán a tettesre, de annak környezetére vonatkozik, amennyiben azok tudtak a botrányos ügyekről, de semmilyen lépést nem tettek, hogy megakadályozzák azok bekövetkezését vagy a tettes felelősségre vonását.

A The Weinstein Company ugyan a cikk megjelenését követően órákon belül kirúgta Harvey Weinstein-t, és azt állítják, hogy a vezetőségnek halvány fogalma sem volt az alapító-tulajdonos viselt ügyeiről, a New York Times legújabb cikke szerint ez szemenszedett hazugság.

A lapnak David Boies, a cég egyik 2015-ben felfogadott ügyvédje adott interjút, amelyben elárulta, hogy az elmúlt pár évben 3-4 olyan esetről is tudomása van, amikor a cég számlájáról minden különösebb indok nélkül komoly összegeket utaltak át különböző ismeretlen hölgyeknek – természetesen a vezetőség jóváhagyásával.

A cég vezetői közül eddig egyedül Lance Maerov (ő felelős a szerződéskötésekért) volt, aki reagálni mert erre a hírre – állítása szerint őt nem tájékoztatták róla, mire ment el a pénz -, a többiek visszautasítottak minden ezzel kapcsolatos kérdést.

Napvilágot látott az is, hogy 2015-ben egy Ambra Battilana Guttierez nevű olasz modell a rendőrséggel együttműködve hangfelvételeket készített a Weinsteinnel együtt töltött idejéről ám az igen terhelő anyag ellenére mégsem történt vádemelés, mivel az ügyész elégtelen bizonyíték kifogással ejtette az ügyet.