A Disney/Lucasfilm nagy fába vágta a fejszéjét akkor, amikor úgy döntöttek, hogy a filmtörténelem egyik legendás alakját, Han Solo-t alakító Harrison Ford-ot lecserélik egy ifjú és nem is túl ismert színészre, Alden Ehrenreich-re – a rajongók nagy része nem is fogadta túl jól a dolgot. Ha ehhez hozzávesszük a film készítése alatt felmerült számtalan problémát, mint pl. a rendezőpáros forgatás befejezése előtti kirúgását, valamint a tényt, hogy a stúdió az első változat után gyakorlatilag teljesen újraforgatta az egész filmet, elég sokan gondolták úgy, hogy Solo: Egy Star Wars-történet lesz az első film az újraindított Star Wars franchise-ban, ami keményen meg fogni bukni a mozikban.

(Szerencsére) Úgy tűnik, tévedtek.

Tegnap megtartották a végre teljesen kész film világpremierjét, amire a komolyabb médiák kritikusai is hivatalosak voltak, és vetítés utáni első reakciók alapján úgy tűnik, hogy a Solo: Egy Star Wars-történet egy újabb jól sikerült, sőt talán az egyik legjobb darabja a sorozatnak.

Nézzünk párat az említett reakciókból:

“A #Solo igazi nagy durranás. Kasdanék nagyon elkapták Han Solo karakterét. Igen, a történet voltaképpen kiszámítható események sorozata (Han és Chewie találkozása, etc.) de semmi nem úgy történik, ahogy várjuk. A spoilereket kerülve egy nagy, Marvel szintű dolog, ami után elgondolkodsz azon, vajon merre is tart a Lucasfilm.” – Peter Sciretta, slashfilm

“A #Solo igazi szórakozás! Kellemesen meglepett, hogy ilyen jó lett, a színfalak mögött lezajlott drámák és újraforgatások ellenére. Elbűvölő szereplők, szórakoztató akció, jó viccek – remekük kielégíti a rajongók igényeit, de mégis egyedi.#Minden rendben lesz a StarWars-szal.” – Jim Vejvoda

“A @starwars világában élek és létezem. Ismerem mindegyik új filmet, és azt kell mondanom, ez eddig a legjobb. Humoros, feszült, érzelmes egy igazi epikus eredetfilm. Ha ettől a filmtől nem leszek boldog, akkor inkább hagyj fel a filmnézéssel.” – Adam F. Goldberg

Nos, ezek remek hírek, úgyhogy már csak 1 dolog van hátra: május 24-én irány a mozi!