A hír nem kacsa: Tony Kaye és következő filmjének producere, Sam Khoze már keresi azt a mesterséges intelligenciát, amelyet/akit megtennének új filmjük, a 2nd Born főszereplőjének. Az Amerikai História X rendezője mindenre elszánt, hogy megtalálják azt a robotot, amely nemcsak megtanulni képes a különböző színészi technikákat, hanem hathatósan alkalmazni is. A rendező és a producer továbbmegy: a gépnek nem csupán a munkájára számítanak, de kiállnának mellette – persze, ha méltónak bizonyulna rá -, hogy nevezzék SAG- vagy akár Golden Globe-díjra is. Amilyen hagymázas, éppoly innovatív és példa nélküli az elképzelés, hogy ember és számítógép versenyezzen színészi kategóriákban.

Ugyanakkor nem is olyan elrugaszkodott ötlet, itt van mindjárt a digitális mozgásrögzítés (motion capture, röviden mocap) “királya”, Andy Serkis példátlan alakításai, amelyekért pont azért nem kapja meg a megfelelő elismerést a szakma részéről, mert kérdéses, hogy a végeredményt látva hol végződik a színész munkája, és mit tesznek hozzá a számítógépes animátorok.

Kaye-ék kötik az ebet a karóhoz, hogy a mesterséges intelligenciával számos nehézség megoldódna, és az elkészült produkció pontosabban tükrözné vissza a rendező elképzeléseit. Ugyanakkor azonban elveszne az a plusz, amit a színész az egyéniségéből fakadóan hozzá tud tenni egy-egy szerephez. Vajon jobban meg tudná jeleníteni egy M.I. Jack, az apa őrületét a Ragyogásból Jack Nicholson helyett? Ugyanúgy a retinánkba égne a Psycho záróképe Norman Bates veszett mosolyával, ha az komputer generált lenne? Ha egy számítógép megtanítható a színészi technikákra, azzal nem pusztán logisztikai szintre degradálnák le a színész szakmát?

Kaye-ék bejelentésükkel jól megkavarhatják az állóvizet, amellyel CGI generálta világunkban nagyon is égető kérdésekre keresik a válaszokat, amikor tényleg nem állunk messze attól, hogy egy-egy népszerű színész az arcát adja a digitális örökkévalóságnak. De az valóban “ő” lesz-e, vagy csak egy maszk több száz anonim programozó orra előtt.