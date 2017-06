Míg, vagy mondhatnánk azt is, hogy mivel a Wonder Woman továbbra is remekül teljesít a moziban, úgy néz ki, hamarosan egy másik női szuperhős is csatlakozik a DC mozis univerzumához – nem más, mint Supergirl, akinek a kalandjait tévésorozata formában mát több, mint 2 éve követhetjük. Nem hivatalos forrásból ugyan, de az a hír látott ugyanis napvilágot, hogy Superman unokanővére Az Acélember 2-ben fel fog bukkanni, onnan pedig már csupán egy lépés a saját egész film.

A DC több filmjéhez is érkezett update:

“Az Acélember folytatását titokban már fejlesztik egy ideje. Geoff Johns és Zack Snyder már tavaly novemberben befejezte a sztorit, a forgatókönyv elkészítésében pedig több író is közreműködik, többek között a Watchmen és a 300 írói. A főgonosz Brainiac lesz, és Supergirl is be fog mutatkozni. A Wonder Woman 2. már tuti. A fő gonoszról egyelőre nincs döntés, de Cheetah és Circe neve hangzik el a legtöbbször. A stúdió valószínűleg megpróbál egy női főgonoszt behozni Gal Gadot ellenfeleként. Vannak már ötletek a Suicide Squad 2-re is, Maxwell Lord, Scarecrow vagy Bane lehetnek az ellenfelek. Killer Frost is bekerül majd a csapatba, Diablo pedig visszatér.”

A Supergirl-t megformáló színésznőt illetően egyelőre még tippünk sincs, az eddigi gyakorlat alapján azt azonban szinte biztosan kijelenthetjük, hogy nem a sorozatban őt alakító Melissa Benoist fogja játszani.