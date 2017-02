Atomic Blonde – poszter Charlize Theron új akció filmjéhez

Korábban The Coldest City címen futott a projekt, a mozikba azonban már Atomic Blonde címen fog kerülni a David Leitch rendezésében, Charlize Theron főszereplésével készülő kém thriller, amihez most meg is érkezett az első poszter. Remélhetően hamarosan előzetest is kapunk hozzá…

A nyaktörő mutatványokat ígérő filmben – David Leitch, a John Wick rendezőpárosának egyik fele készíti – az MI6 egyik leghalálosabb bérgyilkosa egy időzített bombával a kezében nyomoz a lázongásoktól forrongó Berlinben. Lorraine Broughton (Theron) ügynök a kémkedés, a csábítás és az erőszak mestere, akinek minden képességére szüksége van, hogy életben maradjon a lehetetlen küldetés végrehajtása alatt: egy idegen városban, teljesen egyedül, idegen kémek célkeresztjében kell célba juttatnia egy felbecsülhetetlen értékű dossziét. A halálos játszma során azonban megismerkedik egy David Percival nevű férfival (James McAvoy), aki segít neki elnavigálni a szétesett városban.

Mozibemutató: 2017. július 28.

Atomic Blonde poszter