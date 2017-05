A Galaxis Őrzői Vol. 2 a múlt héten hivatalosan is megnyitotta az idei blockbuster-szezont, és a fergeteges 145 milliós nyitóhétvége után kíváncsian vártuk, hogy vajon a Guy Ritchie rendezésében készült Arthur király – A kard legendájában lesz-e elég kakaó ahhoz, hogy a második héten letaszítsa a trónról az Őrzőket.

Nagyon nem volt.

Olyannyira nem, hogy még a nálunk múlt héten óta vetített Ó, anyám! is megelőzte, és csupán a harmadik helyet sikerült megszereznie 14,7 milliós bevétellel, ami egy 175 milliós (+ marketing) büdzséből készült filmnél rettenetesen pocsék eredménynek számít. Guy Richie úgy tűnik, ezúttal nagyon mellényúlt, de reméljük a Sherlock Holmes 3-mal majd kiköszörüli a csorbát. A filmről készült kritikánkat amúgy itt elolvashatjátok, az alapján azért nem teljesen reménytelen a dolog.

A Galaxis Őrzői 2. tovább folytatja szárnyalását, a hétvégén begyűjtött újabb 63 millióval immár közel 250 milliónál tart USA mozikban, plusz 384-et összegyűjtött a nemzetközi területekről is, úgyhogy ha nem is lesz meg neki az 1 milliárdos álomhatár, messzire nem fog járni tőle.

Az aktuális hétvége azonban már tényleg necces lesz neki: érkezik az Alien: Covenant…