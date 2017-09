A 2014-es Demóna folytatása már jópár éve a levegőben van, Angelina Jolie magánéleti problémái miatt azonban jó ideig parkolópályán hevert.

A színésznő azonban úgy néz ki, mostanra teljesen kiheverte a csalódást, jelen pillanatban éppen First They Killed My Father című saját rendezésű életrajzi drámáját promotálja a Telluride Filmfesztiválon, ahol megerősítette, hogy a Demóna 2 is készülőfélben van.

“Elkezdtünk dolgozni a szkripten, egy igazán erős folytatás várható.”

A hír maga annyira nem új, múlt héten ugyanis már kiderült, hogy Jez Butterworth fogja elkészíteni a Demóna 2. forgatókönyvét, hozzá fűződik amúgy a nemrég bejelentett élőszereplős Szörnyella film szkriptje is, aminek a főszerepére Emma Stone szerződött le.

A Demóna 2 producere Joe Roth lesz, a rendező személye azonban még nem ismert. Elvileg akár még Angelina Jolie is magára vállalhatja a rendező teendőket (Mint tette azt A tengernél című filmjénél), ám a stílus nagyon messze áll a komoly életrajzi drámákat felvonultató direktori portfóliójától, így ezt nem tartjuk túl valószínűnek.