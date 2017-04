Andy Vajna az Indexnek nyilatkozott arról, hogy Puskás Ferenc életét feldolgozó filmen dolgozik. A produkció nem közpénzből, hanem magánfinanszírozásból valósul meg, a produceri feladatokat Vajna látja el, a szkripten pedig már dolgozik Vajna kollégája és barátja, Joe Eszterhas. A forgatókönyvírónak nem ez az első magyar vonatkozású munkája, Goda Krisztina 1956-os eseményeket feldolgozó játékfilmje, a Szabadság, szerelem szkriptjénél is közreműködött.

A Kincsem sikere nagy lökést adhat egy olyan újabb történelmi tematikájú produkciónak, amely a világ legismertebb magyarjáról szól. Viszont érdemes ez esetben a történelmi hűségre törekedni, szemben a Kincsemmel, amely kalandfilmként ugyan megállta a helyét (kritikánk róla itt!), de a hitelesség szempontjából csúnyán elvérzik. Több magyar történelmi regényíró is elhatárolódott a filmtől, mondván, hogy köze nincs a valósághoz. Szélesi Sándor írónak épp a hónap végén jelenik meg Kincsem valódi történetéről szóló regénye, a filmről írt recenziójában Kincsem helyett szerinte akár “Szememfénye” címet is adhattak volna a produkciónak.

Mindenesetre a Puskás Hungary című dokumentumfilm után nagy keletje lenne egy valóban nagyszabású játékfilmnek, amely méltó emléket állítana Öcsi bácsinak, aki 90 éve született, s akinek neve örökké élni fog.