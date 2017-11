Az Engedjétek hozzám a kisdedeket, A Borzalmak városa, a Végítélet és A Talizmán után végre bejelentették, hogy Stephen King egyik legnépszerűbb regénye (amiből egyszer már film is készült), az Állattemető is remake-et fog kapni.

A Paramount Pictures jelen pillanatban Kevin Kolsch és Dennis Widmyer rendezőkkel tárgyal az adaptáció elkészítéséről, dátumokat azonban egyelőre még tudunk.

Aki esetleg nem ismerős a sztorival, az Állattemető középpontjában a Creed család áll, akik egy csendes kisvárosba, a Maine állambeli Ludlow-ba költöznek. Új otthonuk egy igen forgalmas út mentén fekszik… és nem messze egy állattemetőtől, ahova azokat az háziállatokat temetik, akik a forgalmas úton lelték halálukat. Amikor a család macskája, Church hasonlóan sorsra jut, Creedék szomszédja mesél Louisnak egy másik, egy titokzatos ősi indián temetkezési helyről, ami az Állattemető mögött van, és az ide temetett kedvencek mindig visszatérnek az élők sorába. Louis úgy dönt, hogy Church-öt ide temeti, és a macska vissza is tér. Kissé furán viselkedik ugyan, ám a család visszatérése miatt érzett öröme feledteti velük az apró változásokat.

Amikor hónapokkal később Creedék kisfiát, Gage-t is elüti egy kamion, a gyászoló apa kétségbeesésében megpróbálkozik a lehetetlennel, és fia holttestét is az indián temetőbe hantolja el…