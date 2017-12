Alien prequel gondok

Nem tűnik túl biztatónak a helyzet az Alien rajongóknak, aki harminc éve várnak rá, hogy Ridley Scott visszatérjen az Alien franchise élére. Az előzményfilm fejlesztését ugyanis határozatlan időre felfüggesztették, mivel két ponton is komoly nézeteltérés merült fel a stúdió és Scott között: az egyik a film büdzséje, a másik pedig a besorolás.

A Sky Movies információi szerint Ridley Scott 250 milliós költségvetést szeretne kiharcolni a régóta várt Alien előzményfilmre (kétrészesre tervezi), ezen kívűl – érthető módon – egy erősen korhatáros, R-rated horrorfilmnek szánja. A 20th Century Fox ezzel ellentétben nagyjából az Alien vs Predator spin-off-okhoz hasonló összeget (~60 millió dollár) szán a produkcióra, ráadásul a filmmel a tinédzsereket szeretné megcélozni (WTF??), azaz PG-13-as besorolású Alien-eket akar végeredményként látni. Határozottan ki is jelentették, hogy nem fognak finanszírozni olyan filmet, ami kizárja, hogy a fiatalabb korosztály is elővegye a pénztárcáját a mozikasszáknál.

Az Alien-sorozat 1978 óta kizárólag R-rated filmeket tartalmazott, és pillanatnyilag nem úgy látszik, hogy bármelyik fél kompromisszumot kötne a másikkal, sőt a 20th Century álláspontja az, hogy másik rendezőt keresnek a film élére, ha Ridley Scott nem fogadja el a feltételeiket.