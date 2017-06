Bár a múlt heti rendezőkel kapcsolatos gondok igen gyorsan megoldódtak, és az új direktor, Ron Howard miatt aligha kell aggódnunk, könnyen lehet, hogy egy jóval mélyebben gyökerező probléma is van a Han Solo filmkörül.

Készséggel elismerjük, hogy Harrison Ford “helyettesítése” gyakorlatilag lehetetlen feladat, ám a The Hollywood Reporter legújabb cikkét olvasva úgy tűnik, hogy a stúdió ifjú választottjának, Alden Ehrenreich-nek tényleg beletört a bicskája, és részben ez vezetett oda, hogy a Lucasfilm lapátra tette a Lord-Miller rendezőpárost. Az ifjú Han Solo mellé még egy színész trénert is kirendelt a stúdió.

“Nem voltak elégedettek a színészi teljesítménnyel, amit a rendezők Alden Ehrenreich-ből kihoztak, így a Lucasfilm úgy döntött, egy színész-trénert fogad fel mellé.(“Coach-t” felfogadása amúgy nem szokatlan dolog, az azonban igen, hogy a ilyen későn, több hónap forgatás után kérik fel).”

Egy Han Solo kaliberű legendás karakter újrakasztingolásánál gyakorlatilag minden azon múlik, hogy a közönség elfogadja-e az új színészt – lehet bármilyen jó a film, és önthetik a pénz is a marketingbe, ha ez nem így lesz, a film gyakorlatilag megbukik.

Kíváncsian várjuk a továbbiakat.