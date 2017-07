Miután David Ayer író-rendező kikerült a képből, és vigaszképpen helyet foglalt a Gotham City Sirens – talán nem meglepő, hogy Harley Quinn saját filmet kap, a címe pedig arra utal, hogy csatlakozik hozzá Macskanő és Méregcsók is! – direktori bársonyszékében, nagy pusmogás közepette Mel Gibsont emlegették, mint nagy favoritot a Suicide Squad folytatásával kapcsolatban. Már maga az ötlet is nonszensz, az újabb pletykák azonban már talán közelebb állhatnak a valósághoz: a spanyol “csodagyerek”, Jaume Collet-Serra nevét kapta szárnyra a szaksajtó, aki a Viasztestek és Az árva című horrorokkal tette le a névjegyét az asztalra, hogy aztán Liam Neesonnal melegedjenek össze négy thriller erejéig (Ismeretlen férfi, Non-stop, Éjszakai hajsza és a következő év elején debütáló The Commuter). Tavaly A zátony című cápás thrillerrel egyszemélyes mozit rendezett Blake Lively színésznőnek, így hát most simán beleférne egy képregény-adaptáció is akár.

A Suicide Squad-folytatás forgatókönyvén korábban Adam Cozad dolgozott, akinek Jack Ryan és Tarzan legújabb kalandjait is köszönhetjük, majd Zak Penn szkriptíró esett neki, aki már “öreg róka” a szakmában, viszont tele is van munkával (most épp a Ready Player One-t ülteti át Steven Spielbergnek), lehet, ezért is csúszik a DC-gonoszok “újrája”.

Joel Kinnaman egy vele készített interjúban arra utalt, előfordulhat, hogy már jövőre elkezdik forgatni a filmet, mindenesetre ő biztosan vissza fog térni Rick Flagg szerepében. A többiekkel kapcsolatban még nincs hír, ahogy a Suicide Squad 2-nek sincs még hivatalos premierdátuma, de ha valóban megkezdik 2018-ban a forgatást, akkor 2019 elején már talán számíthatunk rá.

A Suicide Squad (kritikánk róla itt!) a rendkívül vegyes fogadtatása ellenére is 745 millió dollárt hozott a Warner Bros. konyhájára, sőt, még egy Oscar-díjat is. Hát hogy a nyavalyába ne folytatnák?!