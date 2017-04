A Twin Peaks várva várt legújabb évada itthon az HBO csatornáin és az HBO GO-n kerül bemutatásra. A Showtime 18 részes, exkluzív sorozatában David Lynch és Mark Frost oldalán ismét bebocsátást nyerhetünk a Amerika északnyugati, misztikus régióiban fekvő kis városkájába, ahol újra találkozhatunk az eredeti sorozatból már megismert szereplőkkel: Dale Cooperrel, Shelly Johnsonnal, Nagy Eddel és a többiekkel.

Lynch szó szerint hátborzongató, rendkívül egyedi atmoszférával bíró televíziós sorozata a ’90-es években bizony magasra tette a mércét, s végül 26 évet kellett várnunk rá, hogy megtudjuk, vajon mi történt Dale Cooperrel, na és persze a Twin Peaks lakóival. Laura Palmer meggyilkolása alaposan átrendezte nemcsak a képzeletbeli kisváros életét, de a mi tévénézői szokásainkat is!



Az új évad május 22-től lesz látható az HBO csatornáin és az HBO GO-n, és rögtön egy dupla résszel indul. Ezt követően hetente érkeznek az 1 órás epizódok. S hogy addig is kibekkelhessük az időt, na meg hogy föleleveníthessük az eredeti sorozatot, május 1-től az első két évadot is műsorára tűzi az HBO! Tűz, jöjj velünk!