Óriási káosz alakult ki a napokban a Matt Reeves rendezésében készülő The Batman film körül, a rendező pedig tegnap este megpróbálta letisztázni a helyzetet.

Nézzük, mi is történt:

– Hónapok óta rendszeresen felbukkanó, majd megcáfolásra kerülő pletyka, miszerint nem Ben Affleck fogja alakítani Batmant a filmben, legutóbb néhány napja saját testvére, Casey Affleck is tett egy ilyen kijelentést.

a filmben, legutóbb néhány napja saját testvére, is tett egy ilyen kijelentést. – Matt Reeves rendező a napokban tett egy olyan nyilatkozatot, hogy a The Batman nem lesz része a megszokott DCEU univerzumnak .

rendező a napokban tett egy olyan nyilatkozatot, hogy a . – Tegnap kiderült, hogy a Warner egy új, a DCEU-tól független univerzumot épít, amelyben nem a megszokott sztárok alakítják majd a jól ismert karaktereket.

Innen már csupán egy apró lépés összerakni a képet, és így született meg a The Hollywood Reporter tegnap óriási vihart kavart híre, amely szerint

Matt Reeves Batman filmje már az új DC univerzum részeként, ergo nem Ben Affleck főszereplésével fog készülni.

Nem sokkal később tettek egy kis kiegészítést a hír végére, amelyben az állt, hogy ez az állítás csupán egy korábbi terv volt, és valójában nem tudják, hogyan fog alakulni a film sorsa.

Matt Reeves rendező a Twitteren próbálta meg kicsit rendbe hozni a dolgokat, elsősorban saját, elég félreérthető – vagy csupán a kontextusból rosszul kiemelt – szavait magyarázva:

“Batman TERMÉSZETESEN a DC Univerzum része lesz. Batman mindig is Batman marad. A nemrégiben hozzáfűzött kommentemben, mely szerint a The Batman nem a DCEU része lesz… én arra gondoltam, hogy a The Batman sztorija kizárólag Batman-ről fog szólni…. nem pedig az Univerzum többi hőseiről. Hogy nem lesznek benne cameo-k, amelyen más történetekkel összekötik – hogy ez tényleg egy BATMAN sztori lesz.”

Feltűnő módon a rendező megválaszolatlanul hagyta a kérdést, ami a legtöbb rajongót foglalkoztatja:

Most akkor Ben Affleck lesz Batman, vagy nem?

Reméljük, ez is kiderül hamarosan.