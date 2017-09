A merchandise területen is nagyot kaszáló filmeknél, mint pl. a Transformers vagy a Star Wars sorozat, nem szokatlan dolog, hogy az új információk egy-egy játékfigura képében érkeznek el a rajongókhoz. Így történt ez most is, a Sphero aplikációján ugyanis múlt éjjel megjelent egy kép a legfelsőbb nagyúr, Snoke csillagrombolójáról, amit szerényen a The Supremacy, azaz fölény nevet kapta.

A mellékelt rövid leírást olvasva a név egyáltalán nem tűnik túlzónak, ugyanis

az egész Galaxis egyetlen mega-besorolású csillagrombolójáról beszélünk, mi nem kevesebb, mint 60 kilométer hosszú, ami egy normál csillagromboló kb. 40-szerese.

A hajó fegyverzetéről nem sokat tudunk, a méretéből ítélve azonban vannak elképzeléseink….

Ezen a hajón található Snoke trónszobája is, ahol az eddigi hírek sezrint Az utolsó Jedik egyik legjelentősebb csatajelenete fog játszódni.

És nem ez egyetlen érdekesség, amit a játékfigurákkal érkezett, Snoke akciófigurája ugyanis egy gyűrűt hord a bal kezének egyik ujján, amibe egy nagy fekete kristály van foglalva. A hardcore rajongók szerint ez nem más, mint egy Kyber-kristály, ami a Darksaber-ből, egy egyedi és fekete fényű fénykardból származhat…