A Relativity Media hosszú-hosszú éveken keresztül fejlesztgette A holló remake-et ám azon kívül, hogy szinte minden évben más főszereplőről cikkeztek a lapok – Bradley Cooper, James McAvoy, Alexander Skarsgard, Luke Evans, és utoljára Jason Momoa és még sorolhatnánk… – igazából semmi érdemleges nem történt a film környékén. A stúdió 2016-os csődjével pedig úgy tűnt, végképp elszállt minden esély rá, hogy egyszer a mozikban láthassuk A holló remake-et.

Bár sokan már a remake létjogosultságát is kétségbe vonják, azoknak, akik mégis várják, azoknak most jó hírünk van: a Sony Pictures ugyanis megszerezte a film forgalmazói jogait, és innentől kezdve a saját kezébe veszi a fejlesztést is.

A Deadline beszámolója szerint a stúdió valószínűleg megtartja Jason Momoa-t Eric Draven szerepében és elvileg Corin Hardy rendező is a fedélzeten marad.

Reméljük, ezúttal tényleg beindul a gépezet, és nem folytatódik tovább a közel évtizedes töketlenkedés.