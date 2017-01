M. Night Shyamalan újra visszatért!

Az utolsó léghajlító és a A Föld után című borzalmakat követően úgy tűnik Shyamalan végre újra magára talált, legújabb filmje, a Széttörve ugyanis remekül szerepel a mozikban – mind kritikai, mind anyagi téren sikernek tekinthető. Ráadásul a film vége egy igen kellemes meglepetést is tartogatott a rajongók számára: (SPOILER)

kiderült, hogy a történet ugyanabban az univerzumban játszódott, mint a rendező 2000-es sikerfilmje, A Sebezhetetlen.

Ráadásul sokkal többről van szó, mint egy jópofa cameo, Shyamalan szerint nagy az esély rá, hogy A Sebezhetetlen 2. lesz a következő filmje.

“Azt hiszem, ez lesz a következő dolog. De van más ötletem is, aminek semmi köze nincs ehhez…. valami, ami ugyanúgy lázba hoz, mint ez.” – nyilatkozta az MTV-nek.

A rendező kicsit részletesebben is beszélt az elképzeléseiről:

“Elmondom, amit lehet. Ha kivesszük a képregényes dolgot belőle, A sebezhetetlen voltaképp egy fickóról szól, aki túlélt egy vonatbalesetet. Minden egyes ember meghal körülötte, rajta pedig egy karcolás sem esett. Hogyan lehetséges ez? Ez a váza az egésznek. Egy remek sztori. Aztán nézzük a mostanit. Három lányt elrabol egy személy, akinek van ez a rendellenessége. Azt hiszi, hogy ő több személy egyben. És mindegyik személyisége azt mondja, hogy van egy másik személyiség is, aki el akarja kapni. Úgy hívják, A bestia. Egy is egy remek váz. A harmadik filmnek szintén kell egy saját ötlet. Nem lehet szimplán “A Sebezhetetlen befejező része”. Kell bele valami, ami a sajátja. Azt szeretném, ha önmagában is meg lehetne nézni.”

A rendező elmondása szerint a Széttörve filmben a végén kívül is jónéhány A Sebezhetetlen “Easter Egg” el volt rejtve, azonban ezeket később ki kellett szedni. Volt olyan változata is a forgatókönyvnek, – sőt, állítólag le is forgatta -, ahol David Dunn és Mr. Üveg konkrétan harcolnak, de nagyon nem illett bele a filmbe. Vagyis tulajdonképpen már el is kezdett dolgozni rajta.

Várjuk a további híreket!