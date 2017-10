Bár még be sem mutatták a Thor: Ragnarök-öt, a film borítékolhatóan az eddigi egyik legjobb Marvel képregényadaptáció lesz, Taika Waititi rendező pedig annyira elkötelezetté vált a karaktert – és a Marvelt – illetően, hogy már most azért kampányol, hogy elkészíthesse a Thor 4-et.

“Bármikor szívesen visszajövök dolgozni a Marvel-lel, szerintem egy fantasztikus stúdió, és nagyon jól éreztük magunkat a közös munka során. Mindenben támogattak engem, és az elképzelésemet is… rengeteg dologban szabad kezet kaptam, de sok jó ötletet is adtak. Nagyon együttműködő cég.”

A Thor 4-el kapcsolatban a következőt mondta:

“Szeretnék egy újabb Thor filmet is készíteni, mivel úgy érzem, egy nagyszerű dolgot értem el a srácokkal, és barátok is lettünk. Ja, és a többi karaktert nem igazán kedvelem.

A Thor 1-2 nem tartozik a túl nagy sikert elért Marvel filmek közé, Taika Waititi rendező és Chris Hemsworth azonban gyakorlatilag újrateremtette a karaktert, és ha tényleg akkora siker lesz a film, mint amit jósolnak neki, valószínűleg a stúdió is örömmel megbízza őt Thor újabb kalandjainak elkészítésével.