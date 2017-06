Az Universal Pictures toplistás színészeket/rendezőket szerződtetett le és jókora büdzsét különített el saját szörny-univerzuma, a Sötét Univerzum létrehozása céljából, amelyben nyitódarabja a hétvégén bemutatott, Tom Crusie főszereplésével készült A múmia volt.

A gyászos kritikákat és az igen gyengécske amerikai bevételt nézve a legtöbben azt gondolhatták, hogy a stúdió most villámgyorsan megnyomja a pánikgombot, ám nem ezt történt. A stúdió az eredeti tervek szerint halad tovább a Sötét Univerzum filmjeivel, amire két nyomos érvük is van:

– Egyrészt a lagymatag amerikai bevételt ellensúlyozza az egész jóra sikerült tengerentúli, amivel együtt összesítésben már 174 milliónál tart a film, tehát ha még ha nem is hoz nyereséget a film, a költségeit nagy valószínűséggel ki fogja termelni.

– A franchise soron következő darabja a 2019-re tervezett Frankenstein menyasszonya lesz: Javier Bardem főszereplésével, egy más rendezőtől, a történtek miatt feltehetően teljesen más stílusban készülő film. Két év hosszú idő, és nem hiszem, hogy bárkit, aki alapvetően kíváncsi lenne a filmre, befolyásolni fog az, hogy két évvel korábban egy másik rendező másik filmje hogyan szerepelt a mozikban.

Pozitív példaként pedig akár elővehetjük a DC-t is, – a Batman Superman ellen-t és Suicide Squad-ot szintén sárba tiporták a kritikusok, aztán megcsinálták a Wonder Woman-t, amivel minden bűnük meg lett bocsátva.

Nincs más hátra mint előre, reméljük a Frankenstein menyasszonya már méltóképp fogja képviselni a grandiózus terveket.