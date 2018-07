Az Andy Serkis rendezésében készült Maugli első előzetese igazán meggyőzőnek tűnt, és minden esély meg volt rá, hogy a film a 2016-os A dzsungel könyve-hez hasonló sikereket érjen el, ami hajszállal maradt csak el az 1 milliárd dolláros összbevételtől.

A mozibemutató idén októberben lett volna, azonban a napokban egy elég meglepő bejelentés érkezett a Warner Bros.-tól: a stúdió a film összes vetítési jogát eladta a Netflix-nek, akik valamikor 2019-ben fogják műsorra tűzni a filmet – igaz a 3D változat miatt azért egy limitált mozibemutatót is kapni fog. A Netflix előfizetőinek (és a torrentezőknek) ez jó hír, azonban ismerve a Netflix gyenge magyar felhozatalát, itthon valószínűleg többen is bosszankodva olvassák a sorokat.

A Maugli filmet anno fej-fej fejlesztették a Disney A dzsungel könyve adaptációjával, ám az egeres stúdiónak sikerült beelőznie a Warner Bros.-t, akik úgy döntöttek, hogy inkább egy sötétebb és realisztikusabb változatot készítenek Kipling örökzöld történetéből. A film Netflix-hez kerülésével a stúdiónak sikerül ugyan elkerülie az összehasonlítgást, ám a rosssz nyelvek szerint épp ez az egyik fő oka annak, hogy létre jöhetett az egész ügylet – magyarán a Maugli közel sem lett olyan jó, mint amilyennek az előzetes mutatja.

Az adásvétel pontos összege nem nyilvános, azonban a legtöbben arra tippelnek, hogy a Netflix minden idők egyik legdrágább vételét hozta tető alá.

A rendező az alábbi szavakal magyarázta a film Netflixhez kerülését:

“Nagyon izgatott vagyok a Maugli Netflix-hez kerülése kapcsán. Igazán felszabadító az, hogy megszűnt a nyomás, amit a másik filmmel való összehasonlítás jelentett. Láttam a 3D verziót is, ami igazán lenyűgöző lett, és kíváncsian várom, a Netflix hogyan fogja ezt kezelni, hogy adja át a film üzenetét. Ők megértik, hogy ez egy sötétebb változat, ami nem feltétlenül a kisgyerekeknek szántunk, bár szerintem 10 éves kor felett már nyugodtan nézhető. Eredetileg is PG-13-nak készült, ami lehetővé tette számunkra a sötétebb témát, a rémisztő vagy ijesztő jeleneteket. A vadállatok közötti erőszak nem elkerülhetetlen, de határozottan jelen van. Ezen a módon kompromisszumok nélkül mutathatjuk be a filmet.”

Várjuk a pontos bemutató dátumát.