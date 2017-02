Nem sokkal több, mint egy hét tel el azóta hogy Ben Affleck hivatalosan is visszalépett a The Batman rendezői posztjáról, és a stúdió már meg is találta az új rendezőt: Matt Reeves lesz az, aki a Majmok bolygója trilógia két utolsó részét készítette.

További jó hír a project kapcsán, hogy a forgatókönyv állítólag már kész is van, és mindenki maximálisan elégedett vele.

“Több forrás is azt állítja, hogy az új forgatókönyv már beérkezett, és Emmerich-et és Ben-t is beleértve mindenki nagyon elégedett vele” – nyilatkozta a variety egyik riportere.

Úgy néz ki, hogy a sok nehézség ellenére lassan kezd minden a helyére kerülni, ha minden igaz, még idén el is kezdik forgatni a filmet.

Legalábbis reméljük.