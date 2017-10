Erőlködhet a DC a filmjeivel amennyit csak akar, ha a Marvel egyszerűen képtelen hibázni: a A Galaxis Őrzői Vol. 2 és a Pókember: Hazatérés elsöprő sikere (850 millió feletti bevételt ért el mindkettő) után minden jel arra mutat, hogy az idei harmadik filmjük, a Thor: Ragnarök is megismétli, sőt talán túl is szárnyalja az eddigi eredményeket.

A napokban ugyanis lezajlottak a film sajtóvetítési, és az egyre gyarapodó kritikák alapján az eddig egyik legjobb Marvel film körvonalazódik előttünk. A Rottentomatoes-on harmincegynéhány értékelés mellett még 100%-on állt a film, most 45-nél “már csak” 98-on van, de még így simán a műfaj legmagasabban értékelt alkotása.

Thor szóló filmjei eddig a Marvel leggyengébb képregényadaptációi között voltak számon tartva, úgy tűnik azonban hogy Taika Waititi rendező bevonása és a karakter újrateremtése (esetleg Hulk szerepeltetése) meghozza a régóta várt áttörést.