Hosszú várakozás után Shane Black rendező irányításával a héten végre elkezdődik a The Predator forgatása, a hírek szerint azonban mégsem az első rész többször is beharangozott folytatása, hanem gyakorlatilag egy teljes reboot fog készülni. Az információ film főszerepében látható Boyd Holbrook-tól érkezett, aki a We Got This Covered-nek adott interjút.

“Jelenleg épp a Predator-on dolgozok. Nem folytatás lesz, Shane Black valami egészen új dolgot talált ki. Valamit ami a Predator univerzumában zajlik, de a sztori tekintetében viszont új, és teljesen a valóságban gyökerezik. Ez totál új dolog. És nem hiszem, hogy Schwarzenegger-t látni fogjátok benne. Nagyon trükkös lesz. Horror, science-fiction és western is egyben.”

A film új tartalmáról egyelőre semmit sem lehet tudni, pár szóbeszéd azonban már napvilágot látott, melyek közül a legérdekesebb talán az, hogy a kormány valamiféle katonai célokra akarja felhasználni a predator(oka?)t, ami eléggé hasonlónak tűnik a Jurassic World 2-ről keringő hírekhez. A másik dolog, amit hallani lehetett, az az, hogy a predatorok teljesen CGI-vel lesznek megjelenítve. Remélhetőleg a héten újabb infók is érkeznek….