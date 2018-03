A Gearbox Studio elnöke januárban jelentette be, hogy John Cena-val a főszerepben szeretnék elkészíteni a játékosok körében óriási sikert aratott Duke Nukem mozifilm adaptációját, az elmúlt pár hónapban azonban nem igazán lehetett hallani róla, hogy sikerült-e lezárni a szerződést John Cena-val, illetve, hogy történik-e egyáltalán bármi a filmmel kapcsolatban.

Andrew Form és Brad Fuller producerek elárulták, hogy bár forgatókönyv egyelőre nincs hozzá, de nagyon is aktívan folyik a Duke Nukem film fejlesztése.

“Jelen pillanatban is a Duke Nukem filmen dolgozunk. Az egész a hangulaton múlik. Az egész a hangulatról szól. Hogy hogyan kapod be az egész hangulatát úgy ahogy például a Deadpool-nál tették. Ez az, amit meg kell tennünk, és ha nem sikerül a megfelelő hangulatot megteremtünk, nem is fog elkészülni a film. Van egy napjainkban élő, igazi macsó srácunk, akit viccessé és szerethető kell tenni, de úgy hogy ezzel együtt igazi fenegyerek legyen. Nos, ezen a dolgon szenvedünk éppen, és megpróbálunk valami olyannal előrukkolni, ami igazán élvezhető lesz. “

Ami pedig John Cena részvételét illeti, bár az ex-pankrátor nem tartozik a legnépszerűbb Hollywood-i sztárok közé, és egyetlen komoly franchise sem fűződik a nevéhez, akár még ő is visszamondhatja.

“Igen, vele szeretnénk elkészíteni. Ez megerősített dolog jelen pillanatban, azonban egyelőre még nincs forgatókönyvünk, és ha elolvassa, és nem tetszik neki, biztosan talál rá módot, hogy kihúzza magát belőle. De jelen pillanatban ő a mi emberünk.”