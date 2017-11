Lassan 14 éve, hogy A Gyűrűk Ura trilógia utolsó része, A király visszatér lement a mozikban, és bár A Hobbit trilógia egy rövid időre enyhítette ugyan a LOTR rajongók bánatát, sajnos úgy nézett ki, hogy ezzel be is zárult a kör.

Egészen mostanáig, a Warner Bros Television és a Tolkien Estate ugyanis úgy döntött, kiárusítja A Gyűrűk Ura sorozat elkészítésének jogát. A hírek szerint erre jelen pillanatban az Amazon a legesélyesebb, ám a Netflix is versenyben van érte – bárkinél is landol végül a projekt, 200-250 millió dollárba fog neki fájni, ami a televíziózás történetében a sorozat-jogokért kiadott egyik legmagasabb összeg.

A Deadline információi szerint a sorozat 1-1 évada nagyjából 100-150 millióból készülne el, ami magasabb még A Trónok harca költségvetésénél is – minden jel arra utal, hogy egy újabb epikus fantasy-sorozat indulhat útjának a – reméljük nem túl távoli – jövőben…