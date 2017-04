Jövő héten érkezik a mozikba A Galaxis Őrzői Vol. 2, és kétség nem fér hozzá, hogy a fura csapat ugyanolyan sikert fog ezúttal is aratni, mint a 2014-es első részben. James Gunn rendező nemrég megerősítette, hogy ő fogja elkészíteni a Galaxis Őrzői 3-at, és sőt, ennél egy kicsit még tovább is ment.

“Szerintem az első három film mesél egy teljes sztorit, és ez a sztori elég egyszerű. Úgy gondolom, elképzelhető egy Galaxis Őrzői 4. is, azonban az már nem lesz ugyanaz. Nem ugyanaz a csoport… ennek a csapatnak a története alapvetően véget a 3. résszel.”

Persze a mozis világban ilyen távlatokban nem lehet túl komolyan venni semmilyen véleményt, minden esetre érdekes elgondolkodtató, hogy James Gunn szerint a harmadik résszel lezárulnak a csapat kalandjai… reméljük, nem valami tragédiával érnek véget az amúgy igen jókedélyű csapat kalandjai.

Majd kiderül, egyelőre fókuszáljunk a jövő héti filmre!