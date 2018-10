Bér a legutóbbi hírekben az állt, hogy jövő márciusban már elkezdik forgatni az évek óta fejlesztés alatt álló önálló Flash filmet, a Variety birtokába jutott információk szerint a projektet ismét elnapolta a stúdió, méghozzá nem is kevéssel. A beszámoló szerint az újabb csúsztatás oka az, hogy Warner Bros. továbbra sem elégedett a forgatókönyvvel, amit hosszú évek óta fejlesztgetnek.

A Flash filmet az eredeti elképzelések szerint Seth Grahame-Smith rendezte volna, ám ő “kreatív nézetkülönbségek” miatt rövid idő belül elhagyta a projektet. A helyét Rick Famuyiwa vette át, aki szintén fejlesztgetette a filmet egy darabig, ám 2016-ban ő is a távozás mellett döntött. Ezt követően az addigi forgatókönyv teljes újraíráson esett át, és egy darabig úgy tűnt, hogy a készítők a Flashpoint képregényszálat fogják vászonra vinni, ami remekül hangzik ugyan, ám egyelőre senki sem erősítette meg, sőt, egyes pletykák szerint a stúdió már ezen az elképzelésen is változtatott, és egy sokkal egyszerűbb történetet fognak elénk rakni.

Jelen pillanatban John Francis Daley és Jonathan Goldstein, az Éjszakai játék rendezőpárosa van megjelölve direktorként, és az új tervek szerint 2019. végén kezdődhet a forgatás, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2021. előtt nemigen van rá esély, hogy a mozikba kerüljön.

Az igazság ligája részleges kudarca után a Warner Bros. teljesen statégiát váltott, és nem ragaszkodik hozzá, hogy egy előre kidolgozott ütemben küldje a moziba a filmjeit, hanem alaposan átvilágítva a projekteket inkább azokat veszi előre, amelyekről úgy érzi, minden rendben van körülöttük – amiben pedig bizonytalanok, azoknak lelkiismeretfuradlás nélkül odébb tolja a bemutatóját – mint most a Flash-nek.

Panaszra azért így sem lehet okunk, hiszen idén decemberben aérkezik az Aquaman, ezt áprilisban követi Shazam, ugyanezen év októberében jön a Scorsese-féle Joker eredetfilm, egy hónappan később, novemberben a Wonder Woman 1984, 2020 februárjában pedig a Birds of Prey.