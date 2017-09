A AZ felejthetetlen nyitóhétvégéjét követően már másnap megjelent az első hír Stephen King újabb novellájának, az Engedjétek hozzám a kisdedeket megfilmesítéséről, tegnap pedig maga King jelentette be, hogy két további projekt is készülőben van:

A Borzalmak városa és Végítélet remake-je. Előbbi mozifilm, utóbbi pedig sorozat formájában valósulhat meg.

A 70 éves szerző néhány napja a Vulture-nak nyilatkozott róla, milyen projektek várhatók a közeljövőben a repeortárjából.

“Folynak a megbeszélések a Végítélet tévésorozat formában elkészítéséről, feltehetően a Showtime-nál vagy a CBS-nél. És érdekes fejlemények vannak a Borzalmak városa mozifilmé fejlesztése kapcsán, feltehetően sokan úgy gondolkodnak, hogy ‘Nos, elővettük ezt az öreg “Az” című minisorozatot, és egy igazi fenomén lett belőle, úgyhogy talán megpróbálhatnánk ezt mással is.”

A Végítélet-et 1994-ben készítették el sorozat formában, úgyhogy tényleg lehet, hogy ráférne egy leporolás, ráadásul a rajongók szerint a széria nem is igazán aknázta ki a forrásul szolgáló regény potenciáljait.

A Borzalmak városa szintén megfilmesítésre került már, 1979-ben Tobe Hooper készített belőle egy tévéfilmet, úgyhogy arra is bőven ráférne egy modernkori adaptáció.

King eddigi sorozatainak nagy része egy évados volt, ám akadt olyan is – pl. a 2013-ban indított A búra alatt – amely a nagy siker hatása további évadokat is kapott.