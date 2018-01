Ma hajnalban megrendezésre került az Oscar előszobájának is tartott 75. Golden Globe díjkiosztó fesztivál, amelyen a tavalyi év legjobbnak ítélt filmjei és sorozatai, illetve azok alkotói kapták meg a nekik járó elismerést. Ahogy az várható is volt, díjkiosztó központi témája a Harvey Weinsten-ügyből kipattant Hollywood-i zaklatás probléma lett, az eseményen felszólalok nagy része valamilyen módon belefűzte a mondanivalójába a dolgot.

A filmes mezőny legnagyobb nyertese a Martin McDonagh forgatókönyvével/rendezésében készült Három óriásplakát Ebbing határában lett, amely a legjobb drámának járó díj mellett további három kategóriában is nyerni tudott. A legjobb vígjátéknak járó kategória nyertese a Saoirse Ronan főszereplésével készült Lady Bird lett.

Guillermo del Toro legtöbb jelölést kapott A víz érintése filmje végül kettő, a legjobb rendezőnek és a legjobb filmzenének járó díjakkal záró az estét, és szintén két díjat kapott a Margot Robbie főszereplésével készült Én, Tonya is.

A 75. Golden Globe díjkiosztó filmes nyertesei képek

Legjobb film (dráma)

Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb film (vígjáték-musical)

Lady Bird

Legjobb férfi főszereplő (dráma):

Gary Oldman (A legsötétebb óra)

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték-musical)

James Franco (A katasztrófaművész)

Legjobb női főszereplő (dráma):

Frances McDormand (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb női főszereplő (vígjáték-musical):

Allison Janney (Én, Tonya)

Legjobb férfi mellékszereplő:

Sam Rockwell (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb női mellékszereplő:

Allison Janney (Én, Tonya)

Legjobb rendező:

Guillermo del Toro (A víz érintése)

Legjobb forgatókönyv:

Martin McDonagh (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb filmzene:

Alexandre Desplat (A víz érintése)

Legjobb betétdal:

This is Me (A legnagyobb showman)

Legjobb animációs film:

Coco

Legjobb idegen nyelvű film:

In The Fade (Aus dem Nichts, Németország)