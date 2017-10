A NetFlix olyan döbbenetes mértékű növekedésen ment át az utóbbi években, hogy már a legnagyobb mozifilm stúdiók is aggódni kezdtek miatta – a Disney például úgy döntött, kivonja az érdekeltségébe tartozó (Disney, Pixar, Marvel) filmes címeket a NetFlix a kínálatából, és Disney Movies Anywhere létrehoz egy saját platformot, amin ezek elérhetőek lesznek. A szolgáltatáshoz nemrég a Fox, a Warner Bros. és Universal is csatlakozott.

Hogy mégis mitől félnek?

A NetFlix az elmúlt időszakban évről-évre közel 50%-kal növeli az előfizetői számát, ami jelen pillanatban már 100 millió felett van, és olyan mennyiségű EREDETI saját tartalmat állít elő, amivel a filmstúdiók egyszerűen nem tudják felvenni a versenyt.

És nem is akármilyen tartalmat, a NetFlix-nek nem csupán a sorozatai, de filmjei is folyamatosan növekvő rajongótáborral rendelkeznek, ami következtében egyre több A-listás Hollywood-i sztár és rendező pártol át hozzájuk: Adam Sandler, Dustin Hoffman, Martin Scorsese, Brad Pitt, Will Smith, Robert De Niro, Al Pacino, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Angelina Jolie, Duncan Jones, Jane Fonda, Robert Redford (…és még sorolhatnám) már mind szerepeltek, illetve rendeztek/gyártottak a Netflix-nek filmet.

Egy-egy élvonalbeli színész/rendező/producer egy évben maximum 2-3 filmet tud bevállalni, és amennyiben a Netflix szorosabbra fűzi velük a kapcsolatot, bizony a nagy Hollywood-t stúdiók hamar olyan helyzetben találhatják magukat, hogy vakarhatják a fejüket, kit szerződtessenek le egy-egy nagyobb blockbuster mellé.

Márpedig ez a trend valószínűleg még tovább fog erősödni a jövőben, hiszen

ahol a pénz, ott a lehetőség, márpedig a NetFlix jelen pillanatban csordultig ki van tömve pénzzel.

Hogy mennyire, az a napokban megtartott harmadik negyedéves beszámolóból derülne ki a legjobban, mi azonban nem kívánunk belemenni a tőzsdei és egyéb számadatokba, helyette egy jobban idevágó, de ugyanilyen jelentőségű bejelentést teszünk közzé:

A NetFlix 2018-ban 80 db saját gyártású filmet szándékozik bemutatni, amire jelen pillanatban 7-8 milliárd dollár körüli összeget szánnak.

Ted Sarandos, a tartalmakért felelős részleg vezetője szerint a filmek igen széles spektrumon fognak mozogni, az egymillióból készülő kis fesztiválfilmeken keresztül a Scorsese rendezésében, Robert De Niro és Al Pacino főszereplésével készülő The Irishman-hez hasonló blockbusterekig minden meg lesz benne található.