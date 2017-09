Bár még csak a 40-et taposom, lassan komoly kétségeim kezdenek lenni az iránt, hogy még az én életemben a mozikba kerülnek az Avatar folytatásai.

James Cameron rendező a las vegasi CinameCon fesztiválon elárulta nekünk, hogy az eredeti tervekhez képest most már 3, hanem 4 további filmben gondolkodnak, és mintegy mellékesen hozzáfűzte azt is, hogy nem kevesebb mint egy évvel későbbre tolják az Avatar 2. bemutatóját, ami így 2018. karácsonyán érkezik a mozikba. A Avatar folytatás(ok)ról gyakorlatilag 2010 óta folyamatosan cikkezünk, és azóta nem telt el olyan év, hogy ne változtattak volna a közzétett terveken és premierdátumokon, úgyhogy elég nagy összegben le mernénk fogadni, hogy a most leközölt információk sem fogják sokáig megállni a helyüket.

A rendező CinameCon-os nyilatkozatáról a Deadline számolt be:

“Négy epikus filmet készítünk, amelyek önállóan is megállják a helyüket, de együtt adják ki a teljes sztorit. Ezek a filmek arra lesznek tervezve, hogy a mozikban láthassuk be őket először. A világ négy legjobb forgatókönyvírójával és designerével dolgozom együtt az Avatar világának kiterjesztésén. A környezet, az új kultúrák, minden, ami ahhoz kell, hogy életre keltsük. Abból, amit látok, az valódi művészet túlszárnyalja még az első filmben látottakat is… Elakadt a szavam.”

Nekünk is elakadt.