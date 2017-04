Bár a Batman film kapcsán szinte kizárólag rossz híreket olvashattunk az elmúlt időszakban, a DCEU Leaks nevű Reddit fórum legújabb információi szerint a Warner/DC párosnak komoly tervei vannak a jövőre nézve a franchise-zal. Talán kicsit túlzottan is. A hírt elolvasva immár nem csodálkozunk rajta, hogy Ben Affleck minden erejével igyekszik kibújni a szerződés alól…

Az oldalra kiszivárgott beszámolóban az áll, hogy 2019-ben – ami nem mellesleg Batman “megszületésének” 80. évfordulója – nem kevesebb, mint 4 mozifilmet fogunk látni, amelyben kisebb-nagyobb szerepben, de Batman is feltűnik: Valentin napra tervezik a Gotham City Sirens bemutatóját, az Emlékezet napjára a Nightwing filmet, augusztusban érkezne a Batgirl és végül novemberben a legújabb egész estés Batman film. ja, és ráadásképp még két animációs film is terve van véve.

A nagy hírrel együtt pár apróbb update is érkezett a stúdió berkeiből:

– Deathstroke továbbra is szerepel a Batman filmben, ám már nem ő a főgonosz benne.

– Grant Wilson lehet a Nightwing film főgonosza (a link alatt egy kis infó róla), akit Roland Desmond bérel fel a feladatra, hogy iktassa ki Bludhaven összes gengsztervezérét.

– Mel Gibson helyett egyre valószínűbb, hogy Jaume Collet-Serra vagy Ruben Fleischer fogja megrendezni a Suicide Squad – Öngyilkos osztag folytatását. Az új női főszereplő Harley Quinn helyett Killer Frost lesz. (ami szerintünk komoly hiba – a szerk.).

A Dark Universe (A sötét Igazság ligája film) forgatókönyvén a végső simításokat végzik. Ha minden igaz, akár már nyáron elkezdődhet a forgatás.