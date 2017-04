2013. Ez volt az év, amikor a minden bevételi rekordot megdöntött Avatar folytatásának a mozikba kellett volna érkeznie. Hiába várják azonban milliók James Cameron csodálatos világának újabb történetét, a rendszeres időközönként felbukkanó hírek általában valami újabb csúszásról, a tervek újabb és újabb módosításáról számolnak be. Pont mint ma.

Március elején maga James Cameron jelentette be, hogy a forgatókönyvvel teljesen elkészült, és augusztusban már a színészekkel való forgatást is el szeretné kezdeni, az Avatar 2. pedig egy 2018-as bemutatót is kapott, méghozzá úgy, hogy a Fox ígéretet tett rá, hogy ez nem fog változni.

Na, ehhez képest Cameron a következő update-et tette közzé tegnap:

“Nagyon remek érzés az üzletág legjobb csapatával közösen dolgozni! Az Avatar hamarosan felszáll, és elkezdjük a gyártását a négy folytatásnak. Az utazás folytatódik 2020 december 18, 2021 december 17, 2024 december 20 és 2025 december 19-én!”

Ezután azt hiszem nem nagyon várjuk a további híreket.