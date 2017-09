Májusban hatalmas várakozás és izgatott rajongók hada várta Alien: Covenant-ot bemutatóját, amelyben az egész franchise szülőatyja, Ridley Scott visszatért a gyökereihez, és megcsinálta karrierje egyik első és legsikeresebb filmjének előzményét. A film azonban nem igazán váltotta be a hozzá fűzött reményeket, és ez a bevételi eredményre is rátette a kéznyomát: a közel 100 millióból készült alkotás a 36 milliós nyitóhétvége után Amerikában be sem hozta a büdzséjét, amit az elemzők általában bukásnak tekintenek. A tengerentúli bevételekből ugyan jóval több jött, ám ezekből jóval kisebb rész marad a stúdiónál, és ne felejtsük, a büdzsé nem tartalmazza a marketingköltségeket, ami akár több tízmillió dollárra is rúghat. Szóval összességében elmondható, hogy ha a film, ha nem is volt bukás, sikeresnek semmiképp sem tekinthető.

Az elemzők szerint azonban a Szárnyas fejvadász 2049 tényleg bukni fog.

Egészen friss információ (A Screenrant-ról), hogy a Szárnyas fejvadász 2049. 2017 egyik legdrágább film, a nemrég kijött adatok szerint a korábban 100 milliósra taksált film költségvetése jóval inkább a 200 millió környékén mozog.

Ehhez képest az elemezők igencsak gyenge, 40 milliós amerikai nyitóhétvégét jósolnak a filmnek, ami azt jelenti, hogy a film csak komoly küzdelmek árán hozhatja vissza a költségeit – egy bombajó tengertúli bevétel kell hozzá, és az, hogy a nyitóhétvégét követően se essen drasztikusan az érdeklődés, ami bizony a legtöbb filmnél komoly veszély.

Minket nézőket persze nem annyira az érdekel, mennyire tudja kitömni a zsebét a stúdió, sokkal inkább az, hogy 30 év után egy méltó folytatást kapjon a kult-klasszikussá vált Szárnyas fejvadász.