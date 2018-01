A 2017-es végérvényesen bebizonyította Hollywoodnak, hogy bátran a mozikba lehet küldeni egy női főszereplővel készült filmet is, a 2017-es USA Box Office toplista első három helyezettje ugyanis mind női főszereplővel készült – Az eddig 531 milliót hozott Daisy Ridley Star Wars: utolsó Jedik-ben a Daisy Ridley által alakított Rey, az 504 millióval második helyre csúszott A szépség és a szörnyeteg-et Emma Watson, a 412 millióig jutott Wonder Woman-t pedig Gal Gadot vitte sikerre.

A szintén idén kipattant Harvey Weinsten-féle botrány hatását is beleszámítva nem túlzás az jósolni, hogy az elkövetkező pár évben át fog egy kicsit rendeződni az erőviszony az Álomgyárban, és a megszokottnál jóval sűrűbben találkozhatunk női főszereplővel, rendezővel készült filmekkel…