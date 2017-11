A Paramount Pictures és a Hasbro a napokban bejelentette, hogy újabb 5 évre meghosszabbították a két cég együttműködését, és az új szerződés szerint ez idő alatt 5 Transformers és 2 G.I. Joe film egészen biztosan el fog készülni, közöttük a jövőre érkező Űrdongó spin-off.

A Transformers filmek ezúttal nem annyira érdekesek, a G.I. Joe azonban annál inkább, ugyanis a 2013-as G.I. Joe – Megtorlás óta nem igazán sikerült tető alá hozni a folytatást. 2016-ban még azt írták, hogy Dwayne Johnson miatt csúszik a projekt, idén márciusban azonban már egy olyan hír is napvilágot látott, hogy a Hasbro azt fontolgatja, hogy reboot-olja az egész franchise-ot, és kifejezetten a fiatalabb generációt célozza meg az új filmekkel.

Év elején egy olyan pletyka is felreppent, hogy egy Transformers – G.I. Joe crossover film is tervben van, ezt D.J. Caruso rendezte volna, aki a G.I. Joe 3.-nak már forgatókönyvet is készített, amelynek a végén össze is hozta a két franchise-ot. Sajnos ebből sem lett semmi, Caruso elárulta, hogy a stúdió még nem áll készen erre a lépésre, szerinte ez majd akkor lesz lehetséges, amikor Michael Bay végre egyszer tényleg nem csak a levegőbe beszél, és tényleg visszavonul a Transformers franchise-tól.

Kíváncsian várjuk, mit tartogat a jövő a G.I. Joe-k számára.