A “szuperhős-business” napjaink egyik legjobban menő filmes üzletága, ami nem csupán a kategóriába eső filmek bevételi oldala igazol, de az is, hogy egyre nagyobb Hollywood-i sztárok csatlakoznak a Marvel vagy éppen a DC képregényes univerzumaiba, nyilván tetemes összeges cserébe.

Vannak azonban, akik pénz ide vagy oda, (egyelőre) visszautasították a stúdiók kecsegtető ajánlatait….

Leonardo DiCaprio (Pókember)

Eddig három színészt láthattunk a közkedvelt Pókember szerepében, ám a nemrégiben Oscart is kapott Leonardo DiCaprio nem volt közöttük. Pedig lehetett volna, ugyanis közel egy évtizeddel azelőtt, hogy Sam Raimi elkészíterte az első Pókember filmet, James Cameron is kiszemelte magának a produkciót, és készített hozzá egy forgatókönyvet is. Cameron azonban a Pókember helyett a Titanic-ot választotta, és bár a siker után a Sony Pictures mindent megtett, hogy megvalósítsa Cameron forgatókönyvet és megszerezze a filmhez Leót sztárnak, azonban egyik sem jött nekik össze. Zárójelben megjegyezzük, hogy Leonardo DiCaprio nem csupán Pókember, de Robin szerepét is visszautasította, amit Joel Schumacher Mindörökké Batman filmjében ajánlotta fel neki. Könnyen lehet azonban, hogy a helyzet hamarosan megváltozik, ugyanis nemrég felreppent egy pletyka, miszerint ő játszhatja el Joker szerepét Scorsese új filmjében…

Tom Cruise – (Pókember és Vasember)

A Cannon Filmcsoport anno egy nagy rakás, meglehetősen kérdőjeles minőségű filmet szállított a közönségnek, mint például a He-Man – A világ ura vagy a Superman 4. – A sötétség hatalma. A Cannon a ’80-as években a Pókember franchise-ot is megpróbálta megszerezni magának (225,000 $-os ajánlatot tettek a Marvel-nek) és 10 különböző forgatókönyvet is benyújtottak a stúdiónak, köztük egyet, amelyben Pókember szó szerint Pókká alakult volna át. És a Cannon Films kiszemeltje a főszerepre Tom Cruise volt, aki akkoriban a Kockázatos üzlet és a Tökéletes mozdulatok-nak köszönhetően épp kezdett révbe érni. A Marvel azonban visszadobta a Cannon ajánlatát.

Ráadásul neki sem ez volt az egyetlen meghiúsult szuperhős szerepe, az Universal ugyanis anno Vasember szerepére is szerette volna befűzni, és Nicolas Cage, Timothy Olyphant és Clive Owen mellett Tom Cruise volt az egyik favoritjuk – a Marvel azonban visszaszerezte a jogokat 2005-ben, és ezzel meghiúsult a projekt.

Russell Crowe (Rozsomák)

Bryan Singer 2000-es X-Men – A kívülállók filmjével a “szuperhős-film” műfaj végre kezdett elismerést kapni, és a rendező mindent megtett, hogy egy újabb X-Men filmet is rendezhessen, amelyben elképzelési szerint Russell Crowe játszotta volna el Logan/Rozsomák szerepét.

Russell Crowe nem csupán visszautasította szerepet, de ő ajánlotta Singer figyelmébe ausztrál kollégáját, Hugh Jackman-t, aki abban az időben mindössze két kisebb helyi filmben bukkant fel.

A stúdió és Singer első körben mégsem őt, hanem Dougray Scott-ot választotta, akivel azonban nem sokkal később komoly problémáik támadtak: egyrészt a sztárnak más elkötelezettségei is voltak, amik háttérbe helyzeték a filmet, másrészt egy vállsérülése miatt hónapokig állt a forgatás, úgyhogy végül mennie kellett. Crowe kiszemeltjének, Hugh Jackman-nek adták a szerepet. A többit már tudjuk….

Joaquin Phoenix (Doctor Strange)

Joaquin Phoenix nem az a tipikus szuperhős figura, ám az, hogy nem láthattuk még szuperhős szerepben, kizárólag az ő döntésén múlott. A Marvel a Doctor Strange film castingjánál több kiszemelt színészt is megkérdezett a szerepről, Joaquin Phoenix azonban nemes egyszerűséggel nem akarta elvállalni. A Time Out London-nak még nyilatkozott is a dologról, véleménye szerint az ő színészi érzékenysége nem ütközik ezekkel az egy kaptafára készülő franchise-okkal. “Flörtöltem párral az ilyen filmek közül, voltak megbeszéléseim és közel is kerültem, de egyszerűen sosem éreztem, hogy igazán elégedettséggel töltenének el.” – nyilatkozta.

Mel Gibson (Odin)

Mel Gibson nevét mát többször kapcsolatban hozták képregényfilmekkel (legutóbb a Suicide Squad 2 rendezésre kapcsán) a színész azonban kategorikusan kifejtette, hogy nem szereti a műfajt. Anno, amikor a karrierje egy kicsit félresiklott a botrányai miatt, Robert Downey Jr. ajánlott fel neki egy lehetőséget a visszatérésre, méghozzá a Marvel Univerzumban. Ő azonban nemet mondott. 2016-ban a Cannes-i filmfesztiválon a Guardian riportere rá is kérdezett, hogy kapott-e már felkérést szuperhős film szerepre,, és a következő választ kapta: “Igen, még jó régen. Thor apját játszhattam volna. De nem vállaltam el.”









Matt Damon (Daredevil)

Köztudott dolog, hogy Matt Damon és Ben Affleck mindketten imádják Daredevil karakterét, és a Fox Daredevil filmjének főszerepét kezdetben Matt Damon-nak szánták. Ő azonban megszeppent az ismeretlentől, és a szerep végül Affleck-re szállt. Damon egy 2015-ös interjúban beszélt az esetről: “Számunkra mindig is Daredevil volt Nr. 1, ez az a képregény, ami gyerekként olvastunk. De amikor jött a lehetőség, beijedtem. Nem ismetem a rendező korábbi munkát, így bizonytalan lettem. Szóval végül nemet mondtam, Ben pedig megcsinálta.” És azóta is bánja…

Matthew McConaughey (Ego)

Matthew McConaughey elég jó kiállású, karizmatikus férfi és nem utolsósorban remek színész, így nem meglepő, hogy őt is megkereste már mindkét képregényes kiadó szerepajánlatokkal. 2015-ben a Variety beszámolt róla, hogy McConaughey visszautasított egy nagy Marveles szerepet, arra azonban csak jóval később derül fényt, hogy melyiket: ő játszhatta volna el A Galaxis Őrzői Vol. 2-ben Ego-t, akit végül Kurt Russell alakított. A színész elmondása szerint az Őrzők helyett inkább A setét torony-t választotta, inkább egy potenciális franchise első belépője mellett döntött, mint egy sikeres film folytatásában egy egyszeri szerep mellett.

Emily Blunt (Fekete Özvegy)

Emily Blunt-ot simán el tudánk képzelni egy rakás képregényhős szerepében, ő azonban már háromszor is nemet mondott a Marvel felkérésére. A Vasember 2-ben eredetileg neki szánták Natasha Romanov, azaz a Fekete Özvegy szerepét, ám mivel visszautasította az ajánlatot, az Scarlett Johansson-nál landolt, aki azóta is vígan teszi zsebre a csekkeket.

Másodszor az Amerika Kapitány: Az első bosszúálló filmnél Peggy Carter szerepe kapcsán keresték meg Emily Blunt-ot, végül harmadszor a Vasember 3. egyik negatív karakterét játszhatta volna el.

Az azóta eltelt 7 évben nem halottunk róla, hogy újabb ajánlatot kapott volna tőlük, amit valahol meg is értünk…

Jessica Chastain

A Vasember 3 előkészülete alatt több pletyka is felreppent róla, hogy Jessica Chastain is csatlakozik a szereplőgárdához – ha minden igaz, valami tudóst alakított volna – Chastain azonban a Facebook-on üzente meg a rajongóinak, hogy ez mégsem jön össze.

“Bocs, hogy ezt kell mondanom, de a Vasember 3 nem fog összejönni. Túl sűrű az időbeosztásom, nem tudom sehova betenni. A sajtó sajnos túl korán jelentette be a hírt. Tudom, hogy sokan szerettetek volna ott látni, sajnálom, hogy csalódást okoztam nektek.”

Az ajtót azonban nyitva hagyta: “Remélhetőleg lesz majd egy másik Marvel film a jövőben”. Hát eddig nem volt.