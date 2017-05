Volt egyszer egy Venice – szinkronos előzetessel

Steve Ford magánnyomozó (Bruce Willis) élete teljesen összeomlik, amikor a hírhedt alvilági banda ellopja imádott kutyáját, Buddyt. Amennyiben viszont szeretné látni, végre kell hajtania mindazt az őrültséget, amelyet a banda kér, így kénytelen-kelletlen bele kell keverednie egy drogügyletbe. A helyzetet azt sem könnyíti, hogy közben egy bosszúszomjas szamoai testvérpár, egy uzsorás ostoba bérencei és még számos kétes fazon is a nyomában van. Steve azonban annyira bepöccen, hogy bármire hajlandó azért, hogy visszaszerezhesse szeretett kutyáját.

Film adatlap

Eredeti cím: Once Upon a Time in Venice

Mozibemutató (USA): 2017. június 16.

Magyar cím és korhatár: Volt egyszer egy Venice (16)

Magyar bemutató: 2017. június 15.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Akció, Vígjáték, Thriller

Rendező: Mark Cullen, Robb Cullen

Forgatókönyvíró: Mark Cullen, Robb Cullen

Szereplők: Bruce Willis, Elisabeth Röhm, Jason Momoa, Famke Janssen, John Goodman

Filmstúdió: Voltage Pictures

Magyar forgalmazó: Big Bang Media