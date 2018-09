Volt egyszer egy téka – előzetessel

Tartalom: 2018. január 31-én 22 évnyi működés után végleg bezárt az Odeon videotéka a budapesti Corvin moziban. Ezzel a VIII. kerület, utolsó legendás art videotékája is lehúzta a rolót, s az Odeon tékahálózat lassan a történelmi múlt részévé válik. Mindez jó alkalomként szolgált ahhoz, hogy néhány lelkes volt tékás és filmkedvelő emléket állítson nem csak az Odeon téká(k)nak, hanem az egész videókorszaknak, a nyolcvanas évek VHS aranykorának.

A Volt egyszer egy téka laikusoknak, fiataloknak is szórakoztató nosztalgiautazás, amelyben egykori tékások, törzskölcsönzők, ihletért betérő filmkészítők mesélnek a kölcsönzés bájáról, bebizonyítva, hogy a VHS-nek is létezett reneszánsza, bemutatja, mi fán termett a kölcsönzés, tiszteleg az összes tékás és szeretett vagy éppen macerás kölcsönző előtt. A filmben mások mellett olyan ismert médiaszemélyiségek, filmesek, színészek is megszólalnak, vagy közreműködnek, mint Rudolf Péter, Hajós András, Simon Kornél, Puskás Peti, Mucsi Zoltán, Pálfi György, Mátyássy Áron, Miklauzic Bence, Gigor Attila, Orosz Dénes, vagy éppen az egykori profi ökölvívó világbajnok Kótai Mihály.

Film adatlap Eredeti cím és korhatár: Volt egyszer egy téka (12)

Mozibemutató (HUN): 2018. szeptember 27.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Dokumentum

Rendező: Csizmazia „Cheese” Gábor

Forgatókönyvíró: Csizmazia „Cheese” Gábor

Szereplők: Rudolf Péter, Hajós András, Simon Kornél, Puskás Peti, Mucsi Zoltán, Pálfi György, Mátyássy Áron, Miklauzic Bence, Gigor Attila, Orosz Dénes

Filmstúdió: hetediksorközepe

Magyar forgalmazó: Vertigo Média

