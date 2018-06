Vigyázz, kész, Morc! – magyar előzetessel

Tartalom: Lufi birodalom, rendőrsárkányok és bolondos varázslók színesítették be Terry nagymamájának hóbortos meséit. Vajon mi történne, ha kiderülne ez nem csak mese, és a bolondos varázslók a valóságban nem is annyira bolondosak? Mikor a fiú váratlanul ebben a különös ám varázslatos világban találja magát, csak egy módon juthat haza, ha sikerül megmentenie a királyságot a csúf, gonosz, morcos Morctól!

Film adatlap

Eredeti cím: Here Comes the Grump

Mozibemutató (UK): 2018. május 11.

Magyar cím és korhatár: Vigyázz, kész, Morc! (6)

Magyar mozibemutató: 2018. május 31.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Animáció, Kaland, Vígjáték

Rendező: Andrés Couturier

Forgatókönyvíró: Jim Hecht

Eredeti szinkronhangok: Lily Collins, Toby Kebbell, Ian McShane

Filmstúdió: Anima Estudios, Prime Focus World

Magyar forgalmazó: ADS Service