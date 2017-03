Vén rókák – szinkronos előzetessel

Nem öreg az, akinek a szíve fiatal. Tehát: attól, mert valaki nyugdíjas, még nyugodtan rabolhat bankot. Sőt: egy nyugdíjas sokkal nyugodtabban rabol bankot, mint a pánikra és izgalomra hajlamos fiatalok. Vagyis: a tökéletes bankrablást bízd koros férfiakra.

Három békés szegénységben élő idős férfi (Freeman, Caine, Arkin) megelégeli a pénztelenséget. Úgy döntenek, hogy a saját kezükbe veszik a folyószámlájuk sorsát, és a vén korukra a bűn útjára lépnek. Nem félnek, és nem sietnek el semmit. Tervet készítenek, mindent végiggondolnak, és akcióba lépnek.

És újra átélik, milyen fiatalnak lenni…

Film adatlap

Eredeti cím: Going in Style

Mozibemutató (USA): 2017. április 7.

Magyar cím és korhatár: Vén rókák (12)

Magyar bemutató: 2017. április 6.

DVD megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték, Bűnügyi

Rendező: Zach Braff

Forgatókönyvíró: Theodore Melfi, Edward Cannon

Szereplők: Morgan Freeman, Joey King, Ann-Margret, Michael Caine, Alan Arkin, Matt Dillon, Christopher Lloyd

Filmstúdió: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), New Line Cinema

Magyar forgalmazó: InterCom