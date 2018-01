Valami Amerika 3 – előzetessel

Tartalom: Tamás, Ákos és András, a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alexnek köszönhetően. A körülményeket bonyolítja a rendőrség és a két rivális maffiabanda, Baláék és Toniék is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul hajsza, aminek tétje a fiúk sorsa. Eszter és Timi is beleveti magát a nyomozásba, mindenki versenyt fut az idővel. Vajon ezúttal is sikerül kikeveredniük a slamasztikából?

Film adatlap Eredeti cím: Valami Amerika 3 (12E)

Mozibemutató (HUN): 2018. február 15.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Vígjáték

Rendező: Herendi Gábor

Forgatókönyvíró: Herendi Gábor, Divinyi Réka

Szereplők: Pindroch Csaba, Szabó Győző, Hujber Ferenc, Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja, Szervét Tibor, Csuja Imre, Thuróczy Szabolcs

Filmstúdió: SkyFilm Studio

Magyar forgalmazó: Vertigo Média

