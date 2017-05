Vad Észak – Mese az ezer tó országából – szinkronos előzetessel

Ősi mesék, mítoszok, mondák és hiedelmek alkotják a Vad Észak – Mese az ezer tó országából alapját, melyek részei Finnország mitológiájának és az egyik legősibb történetének, a Kalevalának. Finnországban mintegy 190 ezer tó található, ezért is nevezik az északi államot az ezer tó országának. A Vad Észak – Mese az ezer tó országából alkotói alámerülnek a tavak mélyére és lélegzetelállító víz alatti képekben mutatják be a vad észak flóráját és faunáját. A víz alatti élővilág mellett pedig többek között olyan ismert állatok is szerephez jutnak, mint a jávorszarvasok, medvék, hódok, és fókák. Az évszakok változása során megismerhetjük a víz életet adó erejét, a természet körforgását – mindezt lenyűgöző, néhol bájos, humoros, máskor izgalmas képekben.

Film adatlap Eredeti cím: Järven tarina

Mozibemutató (Finn): 2016. január 15.

Magyar cím és korhatár: Vad Észak – Mese az ezer tó országából (KN)

Magyar bemutató: 2017. május 11.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dokumentum

Rendező: Marko Röhr, Kim Saarniluoto

Forgatókönyvíró: Marko Röhr, Kim Saarniluoto

Eredeti narrátorok: Samuli Edelmann, Jonathan Hutchings, Johanna Kurkela

Filmstúdió: Matila Röhr Productions

Magyar forgalmazó: Vertigo Media

Vad Észak – Mese az ezer tó országából film képek

Vad Észak - Mese az ezer tó országából film képek 1 a 5









Vad Észak – Mese az ezer tó országából magyar szinkronos előzetes /trailer/

Vad Észak – Mese az ezer tó országából film klip

Vad Észak – Mese az ezer tó országából TV Spot

