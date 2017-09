Űrvihar – magyar szinkronos előzetessel

A klímaváltozás biztos és elkerülhetetlen. És semmi kétség: a Föld lakóinak az életébe kerülhet. A rémítő lehetőség végre szövetségbe kényszerítette a világ vezetőit, akik együtt hozták létre az egyetlen technikai megoldást, ami a menekülés lehetőségét kínálja. Egy műholdakból álló, a Föld körül keringő gyűrűt, amelynek különleges geotechnológiai megoldásai elháríthatják a természetet fenyegető veszélyeket.

A rendszer két éve üzemel sikeresen. Ám egy műszaki hiba átalakítja a műholdhálózat működését, és ami eddig a világunk túlélését biztosította, most a gyilkosává lehet. Az ember önmagánál hatalmasabb szerkezetet alkotott, és az most maga alá is gyűri.

Egy magányos űrhajós (Gerad Butler) azonban feljut a műholdakhoz. Ha ő idejében meg tudja oldani a helyzetet, az emberiség ismét megússza. Csakhogy közben idelenn is működésbe lép egy szörnyű terv, ami a Földön és az égen is újabb veszélyeket hozhat…

Film adatlap Eredeti cím: Geostrom

Mozibemutató (USA): 2017. október 20.

Magyar cím és korhatár: Űrvihar (12E)

Magyar mozibemutató: 2017. október 19.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Akció, Sci-fi, Katasztrófafilm

Rendező: Dean Devlin

Forgatókönyvíró: Dean Devlin, Paul Guyot

Szereplők: Gerard Butler, Katheryn Winnick, Andy Garcia, Ed Harris, Abbie Cornish, Jim Sturgess

Filmstúdió: Warner Bros.

Magyar forgalmazó: Intercom

Űrvihar mozifilm képek

Űrvihar film képek 1 a 6









Űrvihar magyar szinkronos előzetes /trailer/

Űrvihar film klip

Űrvihar TV Spot

Kapcsolódó anyagok: