Ultra – előzetessel

Az Ultra egyszerre vezet el a fizikai teljesítőképesség határára és az emberi lélek mélyére. Simonyi Balázs és forgatócsoportja öt versenyző küzdelmét mutatja be a legendás Spartathlon futóversenyen – a filmnek pedig igazi különlegessége, hogy a rendező is többszörös teljesítő, az öt szereplő közül az egyik maga az alkotó.

A Spartathlon szintideje 36 óra, az Athéntól Spártáig hullámzó, és egy 1200 méter magas hegyet is meghódító futóverseny során 246 kilométert tesznek meg a célba érők. Egy ókori legendának állít emléket és Leonidász király szobra előtt ér véget ez az erőpróba, amely az egyik legnehezebb és legnagyobb presztízsű verseny a világon.

Film adatlap Magyar cím és korhatár: Ultra (12)

Magyar mozibemutató: 2017. szeptember 21.

DVD és Blu-ray megjelenés (HUN):

Műfaj: Dokumentum, Sport

Rendező: Simonyi Balázs

Forgatókönyvíró: Simonyi Balázs

Szereplők: Simonyi Balázs, Szabó Béla, Táncsics Judit, Annett Bahlcke, Herbert Ziefle,

Filmstúdió: HBO Europe

Magyar forgalmazó: Mozinet

