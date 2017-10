Top 10 szuperhősfilm – a Filmtrailer.hu szerint

10. Superman: A film (1978)

Bár az 1978-as Superman film a mai szuperhősfilmekel összevetve maximum egy nosztalgikus mosolyt képes kicsalni az emberekből, vitathatatlanul ő tette le az alapkövét a modern képregényadaptációknak, és ezzel mindenképpen kiérdemel egy helyét a listában.

Az akkoriban iszonyatos magasnak számító költségvetésből, 55 millió dollárból (Az inflációval számolva ez ma több mint 200 millió lenne) készült film elsöprő sikert aratott a mozikban, 134 millió dollárt hozott az amerikai, és további 166 milliót a tengerentúli területekről.

A film sikere egy egész generációt ihletett meg, művészeket, írókat és rendezőket, aki a legkülönbözőbb formába öltötték Superman újabb-újabb és kalandjait – és akkor John Williams felejthetetlen főcímdaláról még nem is beszéltünk…

9. Pókember 2. (2004)

Bár a Pókember: Hazatérés-sel remek munkát végzett a Sony, még jópár részre szükség lesz, hogy Pókember neve hallatán ne a 2002-es Pókember filmben bemutatkozott Tobey Maguire neve ugorjon be.

Maguire az összes őt követő színésznél jobban hozta az újonnan szerzett képességeivel küszködő problémás tinédzsert, és karakterével olyan kedvességet és humor tudott a filmbe csempészni, amilyet utána senki sem.

A Pókember franchise a remek indítás után a második részre még rá is tudott tenni egy lapáttal – a Dr. Otto Octavius-t alakító Alfred Molina és a Willem Dafoe által megformált zöld goblin a sorozat egyértelműen legjobb gonoszai, és a Harry Osborn-t alakító James Franco is remekül teljesített a filmben. Ha a sorozat harmadik részét nem zsúfolják agyon gonoszokkal és csapják úgy össze a sztorit hozzá, valószínűleg még ma is Tobey Maguire lenne Pókember.

A Csodálatos Pókember franchise-ot pedig inkább felejtsük is el..

8. Logan (2017)

Az X-men filmek karakterei (bár egyiknek-másiknak igazán klassz képességei vannak) igazából sosem tartoztak a kedvenceink közé, az egyedüli kivételt ez alól a Hugh Jackman által megformált Wolverine képezi, aki nélkül szerintünk gyorsan kivérzett volna az egész sorozat. Rozsomák értékére hamar rájöttek a készítők is, és megpróbálták kiemelni a bandából, azonban a 2009-es X-men kezdetek: Farkas, és az ezt követő két Farkas film sem ütötte igazán meg a mércét (itt szeretnénk külön megjegyezni a hazai forgalmazók impotenciáját, akik egyszerűen képtelen voltak elfogadni, hogy a karakter neve Rozsomák, nem pedig Farkas).

Negyedszerre azonban végre sikerült egy tényleg a karakterhez méltó filmet készíteni, öröm az ürömben azonban, hogy Logan – Farkas-sal végleg le zárult Wolverine és Hugh Jackman közös munkája.

7. Batman – A denevérember (1989)

A rajongók közt gyakori kérdés, hogy melyik a kedvenc Batman filmed/Batman-t alakító szerinted, és bár Christopher Nolan trilógiája gyakorlatilag lemosta a színről a korábbi filmeket, továbbra is imádjuk Tim Burton 1989-es eredeti Batman filmjét, amiben Michael Keaton alakította a denevérembert. A film egyik legzseniálisabb húzása Jack Nicolson szerepeltetése volt, aki hatalmas alakított Joker szerepében.

A bemutatót követően évben a film még egy Oscar-t is kapott, a legjobb művészeti rendezés/díszlet kategóriában.

6. Vasember (2008)

A 2008-as Vasember film igazi mérföldkő volt a szuperhősfilmek terén: ezzel a filmmel robbant be a Marvel képregényadaptációinak 1. fázisa, megismerhettünk benne az első Bosszúállót, Vasembert a stílusával pedig gyakorlatilag lefektette az alapot minden ezt követő Marvel filmnek: fantasztikus CGI orgia, viszonylag egyszerű, csavaroktól mentes történet jól megtűzdelve humorral – egy szó mint száz szórakoztatás kimaxolva.

A Vasember film óriási sikert aratott a mozikban, és a rajongók azonnal a színükbe zárták a Robert Downey Jr. által megformált Tony Stark szórakozott, szarkasztikus humorú tech-millárdos karakterét.

Az első részt követő folytatások továbbra is vastagon nyereségesek voltak ugyan, ám egyre kevésbé kötötték le a közönséget, és jelen pillanatban úgy néz ki, hogy nemigen fogunk többet önálló filmben találkozni Vasember-rel.

5. Amerika kapitány – A tél katonája (2014)

A Vasemberrel ellentétben szerintünk az Amerika kapitány sorozat első része kifejezetten gyengére sikerült, a második résznek azonban vitathatatlanul ott a helye a szuperhősfilmek toplistájában. Az Amerika kapitány – A tél katonája az Anthony Russo – Joe Russo rendezőpáros első képregényes rendezése volt, és egy remekül levezényelt, minden szempontból tökéletesen összerakott filmet tettek le elénk – nem véletlen, hogy a Marvel rájuk bízta az Amerika kapitány: Polgárháború-t, és a Bosszúállók 3-4 is az ő nevükhöz fog fűződni.

4. Bosszúállók (2012)

A stúdiók kezdetekben sokan aggódtak, hogy ha túl sok szuperhőst szerepeltetnek egy filmben, az a végeredmény rovására fog menni: jóval kevesebb idő majd jut egy-egy karakter bemutatására, és a sokszereplős sztorit is nehéz a rendelkezésre álló játékidő alatt rendesen végigvinni. A 2012-es Bosszúállók aztán teljesen rácáfolt erre a teóriára, és az elképesztő siker (1,5 milliárdos összbevétel) hatására jelenleg ott tart a képregénybiznisz, hogy szóló szuperhősfilmnek már jóformán neki sem lát a stúdió. (az Amerikai kapitány: Polgárháború sokkal inkább egy Bosszúállók 3-nak felel meg, mint a kapitány saját filmjének).

A Bosszúállók legnagyobb ereje végül épp a karakterterek közötti interakciók lettek, remekül működött a Thor és Hulk között kialakult vicces farokméregetés, Fekete özvegy és Sólyomszem közös, sötét múltjának feszegetése, Vasember különcsége végül de ne nem utolsósorban a Nick Fury által vezetett S.H.I.E.L.D, akik a filmet követően saját sorozatot (sőt kettős is) kaptak.

3. Wonder Woman (2017)

Hiába övék a két legrégebbi és legismertebb szuperhős, Batman és Superman, Az elmúlt években a Marvel mellett nem nagyon tudott labdába rúgni a DC. A Batman Superman ellen részleges kudarca azonban végül igazi sikersztorivá változott a filmből kiemelt Wonder Woman segítségével, akinek idén bemutatott önálló filmjével végre minden szempontból azt kaptuk, amit a DC filmjeitől elvárunk.

A Wonder Woman az elsöprő sikert részben az eleinte sokak által kifogásolt Gal Gadot nagyszerű alakításának, részben pedig Petty Jenkins-nek, a szuperhősfilmek első női rendezőjének köszönheti.

2. A galaxis őrzői (2014)

Ha kizárólag a szórakoztatást vennék kiindulópontnak, vitathatatlanul A galaxis őrzői vinné a prímet a szuperhősfilmek között: a teljesen egyedi karakterekből álló és első látásra tökéletesen diszfunkcionális csapatnak esze ágában sincs komolyan venni sem magát, sem a körülöttük éppen zajló események súlyát, amitől képesek leszünk az egész film az elejétől végéig fülig ér szájjal végignézni.

A Marvel komoly kockázatot vállalt fel A galaxis őrzői-vel (egyrászt a képregény tagjai sem (voltak) olyan ismertek, mint a korábbi szuperhősök, másrészt gyakorlatilig vígjátékot készítettek a műfajból) ám bejött a húzásuk, és idén már a második részt is sikerrel levetítették, sőt, a csapat bekerült a Bosszúállók 3-4 filmbe is.

1. Christopher Nolan A sötét lovag trilógiája (2005-2012)

És végül a vitathatatlan győztes: Christopher Nolan A sötét lovag trilógiája. Bár sokaknak a trilógián belül is megvan a kedvence, mi nem szeretnénk ezt boncolgatni, szerintünk a három rész egyben tekinthető egy komplett alkotásnak.

Christopher Nolan A sötét lovag trilógiával olyat tett, amit sem előtte, sem azóta nem tudott megismételni: megmutatta a világnak, hogy egy szuperhős-sztorit is el lehet úgy készíteni, hogy az komoly, minden szinten elismerésre méltó alkotás legyen. Igazi filmművészeti remekmű. A sötét lovag trilógia komor és sötét hangulatvilága, az összes filmet átszövő baljóslatú feszültség remek operatőri munka és fantasztikus színészek (Christian Bale, Gary Oldman, Michael Caine, Morgan Freeman) segítségével kelt életre, minden egyes Batman rajongó a mai napig azért kiállt, hogy térjen vissza Nolan a képregények világába.